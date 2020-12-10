中職》「恕我無法同情味全龍」 資深象迷發文痛訴獲千人推爆

中職會長吳志揚（左）去年正式宣布味全龍隊成為中職新軍，右為頂新董事長魏應充。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕解散20年的味全龍回中職當新軍，日前發聲明控訴自擴編選秀起屢遭受不平等待遇，引發球迷立場不同、各有定見，一名從職棒元年起的資深象迷于先生，在臉書社團發表看法，問了味全龍7點問題，獲得破2000名網友淚推。

1999年球季，味全龍隊創下3連霸王朝，聲勢如日中天，當時甫接手的企業頂新集團則以虧損為由，於該年年底宣布解散，留給球迷無限遺憾。資深象迷于先生昨天在個人臉書上表示，撇開食安問題，他想問味全：「當初職棒低迷的時候，你在哪裡？」

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「當老球團們咬牙苦撐的時候，你在哪裡？當職棒觀眾10幾年來場均人數只有1.2千出頭的時候，你在哪裡？統一獅不計盈虧，撐了31年，味全撐了幾年？」

「當樂天（lamigo ），在想盡辦法改造看球環境，落實屬地主義的時候，味全在幹什麼？當兄弟跟興農，辛苦撐到撐不下去的時候必需轉賣，你味全龍你關心過職棒嗎？當兄弟，富邦，新老闆接手後，花大錢改善球場，給觀眾更舒適看球的時候，味全你做了什麼？」

于先生說：「當初船要沈了，你就趕快抽腿下船。不顧當初一起創業的球團而去。不顧球迷們呼喊，快刀斬亂麻脫身。魏老闆，你有沒有想過我們的感受？你以為花了錢，就可以讓我們忘記過去？然後一進來就想平起平坐？」

他最後寫道，「制度一定要改，但是對不起，我無法同情你，味全龍！」這篇文章被轉到臉書社團，獲得破千名象迷淚推。

事實上味全龍此次回歸已被不少網友戲稱是購買「贖罪券」，不過，下方也有許多球迷回應：「目前有球隊願意踏進來還是要支持一下，現在是交朋友的時候」「光重組球隊加入中職這點就值得鼓勵！」「放下你內心的成見吧。」「味全龍想要求公平也沒錯啊」。

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