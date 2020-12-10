日職》轉身離開...韓國開史上最高薪挽留 前中職洋將之子掉頭就走

新楓康（右）。（資料照，記者廖振輝攝）

〔體育中心／綜合報導〕阪神虎季後補強簽下今年韓職MVP、前中職洋投之子小羅哈斯（Mel Rojas Jr.），根據韓媒《News1》指出，原隊KT巫師已經開出韓職史上野手最高薪，希望挽留這名超級洋打，只是他仍轉身就走。

小羅哈斯。（取自韓網）

原本的韓職野手最高薪紀錄為前三星獅洋砲魯夫（Darin Ruf）的年薪170萬美元，投手則是前斗山熊的尼伯特（Dustin Nippert）年薪210萬美元。

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根據韓媒報導，KT巫師今年季後已向小羅哈斯開出年薪210萬美元的史上最高薪，但仍然與阪神開出的2年500萬合約外加50萬美元的激勵獎金有差距。KT巫師指出，羅哈斯表示希望去更大的舞台挑戰。

此外報導也指出，近年來不停有韓職表現出色的洋砲轉戰日職的情況，包括前韓華鷹的羅沙里歐（Wilin Rosario），也是以750萬美元的2年約被阪神虎買去，去年12月前培證英雄的桑斯（Jerry Sands）又是被阪神買走。

小羅哈斯是前興農牛洋投新楓康的兒子，過去沒上過大聯盟，在韓職效力4季，今年敲出47轟獲全壘打王、還有135分打點以及116得分，長打率達.680都排名第一，此外打擊率.349是第三名，安打數192也是第2名。韓媒指出韓職又在金錢爭奪中失利。

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