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日職》與陳偉殷組「左右護法」？ 阪神虎還要搶韓職最強投手

2020/12/10 11:06

阿爾坎塔拉與陳偉殷。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕阪神虎隊在今年休賽季展現強大的補強決心，接連網羅陳偉殷與韓職MVP小羅哈斯（Mel Rojas Jr.），再傳出有搶下今年韓職崔東原獎得主阿爾坎塔拉（Raul Alcantara）。

根據《體育日本》報導，在確定迎來小羅哈斯加盟後阪神虎隊又傳出好消息，那就是他們在阿爾坎塔拉的爭奪戰中處於領先優勢，有機會一舉把本屆韓職MVP與崔東原獎得主都納入陣中。

阿爾坎塔拉本季效力於斗山熊隊，主投198.2局，拿下20勝是韓職勝投王，飆出182K排名第2、防禦率2.54排名第4，在象徵韓職投手最高榮譽的崔東原獎票選上獲得7張第一名選票，最終順利獲獎。

現年28歲的阿爾坎塔拉曾有過2年的大聯盟資歷，2016-17賽季皆效力於運動家隊，合計46.1局的投球拿下2勝5敗，防禦率7.19。他在2019年轉戰韓國職棒，效力過KT巫師與斗山熊隊，累積58場先發拿下31勝13敗，防禦率3.22。

由於左手先發賈西亞（Onelki García）退團，若阪神虎隊順利獲得阿爾坎塔拉，將能與陳偉殷組成休賽季的「左右護法」，加入西勇輝、青柳晃洋與秋山拓巳，一同組成下季阪神虎隊的先發輪值。

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