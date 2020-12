MLB》四大職業運動冠軍賽皆播過！ 資深播報員獲頒福特福瑞克獎

資深體育播報員Al Michaels。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕美國國家棒球名人堂於今日公布資深體育播報員Al Michaels成為2021年福特福瑞克獎(Ford C. Frick Award)得主,生涯達成過美國四大職業賽事「冠軍賽轉播大滿貫」的他將於明年典禮授獎。

Al Michaels雖以NFL、NBA和奧運會轉播較為人所熟知,但棒球方面Al Michaels則是在1968年以轉播3A球隊Hawaii Islanders開始展開播報生涯,1970年代開始在大聯盟獻聲為辛辛那提紅人隊和舊金山巨人隊以及廣播、電視台NBC、ABC播報,生涯則參與轉播過無數重要賽事。

根據《theScore.com》報導統計,Al Michaels在1976到95年間播報7次世界大賽、6次明星賽、8次聯盟冠軍系列賽。

Al Michaels還在電視上達成四大職業運動「冠軍賽轉播大滿貫」,參與播報過MLB世界大賽、NFL超級盃(Super Bowl)、NBA總冠軍賽和NHL史丹利盃(Stanley Cup)的場邊電視主持。

另外報導也指出,2021年福特福瑞克獎將會在明年7月24日的名人堂頒獎儀式上頒發,屆時Al Michaels也會與因疫情延後頒獎的2020年的得主「白襪之音」Ken Harrelson一同授獎。

巨人和紅人隊也在官方社群祝賀Al Michaels獲獎。

Congratulations to former #SFGiants broadcaster Al Michaels on being named the 2021 Ford C. Frick Award winner for excellence in baseball broadcasting and his induction into Cooperstown. pic.twitter.com/sdHj1SGihm