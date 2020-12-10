棒球》墨西哥聯盟兩隊「復活」 明年擴增至18隊規模

墨西哥聯盟明年球季將新增2隊，擴增為18隊規模。（圖片取自官網）

〔記者羅志朋／綜合報導〕有95年歷史的墨西哥聯盟，今年受疫情影響取消賽季，不過聯盟仍持續茁壯發展，墨聯官方近期宣布，明年球季將新增2隊，擴增為18隊規模。

明年墨聯新增兩隊包括Mariachis de Guadalajara隊與El Aguila de Veracruz隊，這兩隊過去都曾在墨聯發展，後來解散，如今又重返墨聯戰場，類似中職味全龍，主因是這兩隊所屬城市希望有一支職棒球隊；事實上，過去墨聯有不少球隊「復活」的例子，這兩隊並非特例。

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墨聯1925年創立，一開始有7隊，1979、1980年達到最鼎盛的20隊，近30年都是16隊規模，明年增為18隊；2019年墨聯平均每場觀眾人數為4887人，前味全龍洋將大帝士、前三商虎洋投利多，中信兄弟前教頭史耐德，過去都曾在墨聯球隊執教奪冠。

2017年史耐德接受採訪時表示，剛來台灣看到中職只有4隊很驚訝，因為墨聯多達16隊，能發展成這麼多隊，代表各球團母企業財務應該是健全的，才有辦法經營球隊。

史耐德當時也說，對聯盟而言，隊伍數當然愈多愈好，整個聯盟才會更加茁壯，至少6支球隊會比較適合，聯盟要提供足夠誘因，並與業餘球界合作，讓更多好手投入，提升精彩度和競爭力，吸引更多球迷進場，球團收入才會增加。

順帶一提，墨西哥總統羅培茲（Andres Manuel Lopez Obrador）是超級狂熱的棒球迷，過去也是棒球隊一員、守中外野，羅培茲對墨西哥棒球發展不遺餘力，也有許多作為。

墨西哥聯盟明年球季將新增2隊，擴增為18隊規模。（圖片取自官網）

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