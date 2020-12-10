NBA》上月剛簽底薪合約 傳獨行俠巴瑞亞將被釋出

東契奇與巴瑞亞。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕上個月剛與獨行俠簽下一年底薪合約的老將巴瑞亞（J.J. Barea），傳出將因為球隊打算簽下另一名老將李伊（Courtney Lee）而遭到釋出。

根據《ESPN》消息來源指出，獨行俠正計畫要簽下李伊取代掉巴瑞亞在訓練營的位置，他們在上個月才剛跟36歲的巴瑞亞簽下一張價值260萬美元的老將底薪合約，也讓獨行俠全隊的保障合約來到16人，比例行賽正規15人名單還多1人。

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巴瑞亞生涯14個球季有11季效力於獨行俠隊，報導透露，上月的簽約是因為獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）打算獎勵巴瑞亞過去幾年對獨行俠所做的貢獻，因此才與他簽下這張合約，預計開季前就會把他釋出。

身高僅5呎10吋的巴瑞亞，在上季受到傷勢影響僅出賽29場，於15.5分鐘繳出7.7分3.9助攻的表現，他被視為相當有價值的領導者，同時也負責教導年輕球員如東契奇（Luka Doncic）等人。

巴瑞亞是2006年獨行俠非經選秀獲得的球員，他在2011年的總冠軍賽表現優異，更在球隊1：2落後時，被總教練卡萊爾（Rick Carlisle）派上場與奇德（Jason Kidd）先發，最終靠著好表現與球隊一同逆轉拿下當年的總冠軍。

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