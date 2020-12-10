MLB》亞洲第一人！ 達比修入選大聯盟年度最佳第一隊

大聯盟年度第一隊名單。（圖片取自MLB推特）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天公布年度最佳陣容得獎名單，這個獎項從去年開始頒發，本季得獎名單由50%粉絲投票與50%專家票選得出，共分一、二隊，各有一壘、二壘、三壘、游擊、捕手、指定打擊加上3個外野手、5個先發投手及2個後援投手共16人。

效力於小熊隊的達比修有，成為日本史上第一個入選大聯盟年度第一隊的投手，而雙城隊的日籍好手前田健太也獲選成為第二隊的成員，而藍鳥隊強投柳賢振已連續兩年入選第二隊。

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一、二隊的得獎名單當中，以勇士隊4人入選最多，道奇、教士、印地安人3人入選居次。

第一隊名單如下：

捕手：培瑞茲（Salvador Perez），皇家

一壘手：佛里曼（Freddie Freeman），勇士

二壘手：拉梅修（DJ LeMahieu），洋基*

游擊手：小塔提斯（Fernando Tatis Jr.），教士

三壘手：馬查多（Manny Machado），教士

外野手：貝茲（Mookie Betts），道奇

外野手：楚奧特（Mike Trout），天使

外野手：索托（Juan Soto），國民

指定打擊：歐蘇納（Marcell Ozuna），勇士*

先發投手：畢伯（Shane Bieber），印地安人

先發投手：鮑爾（Trevor Bauer），紅人*

先發投手：達比修有，小熊

先發投手：佛里德（Max Fried），勇士

先發投手：德葛隆（Jacob deGrom），大都會

後援投手：罕德瑞克斯（Liam Hendricks），運動家*

後援投手：安德森（Nick Anderson），光芒

第二隊名單如下：

捕手：瑞爾穆托（J.T. Realmuto），費城人*

一壘手：阿布瑞尤（José Abreu），白襪

二壘手：B.洛爾（Brandon Lowe），光芒

游擊手：席格（Corey Seager），道奇

三壘手：拉米瑞茲（José Ramírez），印地安人

外野手：阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.），勇士

外野手：雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski），巨人

外野手：康佛托（Michael Conforto），大都會

指定打擊：克魯茲（Nelson Cruz），雙城*

先發投手：拉梅（Dinelson Lamet），教士

先發投手：柯爾（Gerrit Cole），洋基

先發投手：克蕭（Clayton Kershaw），道奇

先發投手：前田健太，雙城

先發投手：柳賢振，藍鳥

後援投手：韓德（Brad Hand），印地安人*

後援投手：威廉斯（Devin Williams），釀酒人

*為自由球員

大聯盟年度第二隊名單。（圖片取自MLB推特）

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