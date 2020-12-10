MLB》從韓職投回大聯盟 斗山熊先發獲水手2年1.3億約

福萊克森投回大聯盟。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年表現不俗的韓職斗山熊隊福萊克森（Chris Flexen），休賽季獲水手隊賞識，拿下一張2年保障475萬美元（約新台幣1.3億）的合約，成功重返大聯盟。

弗萊克森在2017年於大都會隊初登板，累積3年68.0局，僅拿下3勝11敗，防禦率高達8.07，於今年轉戰韓職斗山熊隊後表現不俗，主投21場先發拿下8勝4敗，防禦率3.01，116.2局的投球中飆出132K。

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根據《紐約郵報》記者大衛杜夫（Ken Davidoff）指出，福萊克森的合約中還有一個2023年400萬美元的球團選擇權，若他在2022年投了150局或者在2021、2022年合計投300局的話，則會得到一個800萬美元的雙向選擇權；此外合約中還有100萬美元的激勵獎金，如果他被交易的話則能獲得25萬美元的補償金，而且未經本人同意，水手還不能把他隨意下放到小聯盟。

美媒分析，目前還不清楚福萊克森在水手隊的定位，因為他雖然在斗山熊擔任全職先發，但在大聯盟27場出賽僅11場先發，在水手隊的輪值還有空缺的情況下，他有可能擔任後段輪值的先發，但是若卡位失敗就只能擔任牛棚投手。

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