NBA》泡泡聯盟很容易？ 里拉德解釋「詹皇是對的」

拓荒者一哥里拉德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕拓荒者一哥里拉德（Damian Lillard）在近期訪問表示「泡泡聯盟」對他來說「很容易」，而奪冠的湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）卻在日前受訪表示「很困難」，完全相反的感受也引發網友論戰，今日里拉德則針對此事發文澄清稱詹皇是對的。

Bron is right...What I’m saying made it easier to play well... we all had the same advantage ... no travel , instant recovery options, no home/away crowd, no time change... more rest...which means it will be harder to WIN THE CHAMPIONSHIP. Mfs be pressed https://t.co/pypxPAGtUC — Damian Lillard （@Dame_Lillard） December 9, 2020

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里拉德在個人Twitter轉貼當時的受訪片段，澄清並改變想法寫道:「詹姆斯說得對...我的意思是讓打好比賽變得更容易...我們都有同樣的優勢...不用移動、立即的恢復、沒有主客場觀眾、沒有時間更改...更多的休息，這代表贏得冠軍會更加困難。」

里拉德月初在Instagram與饒舌歌手Fat Joe直播訪談，認為本賽季「泡泡聯盟」的環境對他來說「很容易」，一切都安排好，不需要掛心其他事得以更專注在場上，而身體上也能獲得足夠的恢復，讓他發揮出最佳狀態。

但是詹姆斯在日前podcasts受訪時卻表示這是在NBA史上最困難的總冠軍之一，天差地遠的感受引發網友們的熱議，並大酸在首輪遭到湖人淘汰的里拉德。

不過里拉德在「泡泡聯盟」的復賽期間表現確實相當亮眼，場均攻下37.6分、9.6助攻、4.3籃板、1.4抄截，並全票當選復賽MVP。

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