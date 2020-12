NBA》泡泡聯盟很容易？ 里拉德解釋「詹皇是對的」

拓荒者一哥里拉德。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕拓荒者一哥里拉德(Damian Lillard)在近期訪問表示「泡泡聯盟」對他來說「很容易」,而奪冠的湖人球星「詹皇」詹姆斯(LeBron James)卻在日前受訪表示「很困難」,完全相反的感受也引發網友論戰,今日里拉德則針對此事發文澄清稱詹皇是對的。

Bron is right...What I’m saying made it easier to play well... we all had the same advantage ... no travel , instant recovery options, no home/away crowd, no time change... more rest...which means it will be harder to WIN THE CHAMPIONSHIP. Mfs be pressed https://t.co/pypxPAGtUC