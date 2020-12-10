NBA》美媒盤點本季6位大傷復出的全明星 誰能證明自己價值？

柯瑞與杜蘭特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA賽季本月開打，美媒《CBS Sports》今盤點本季從大傷復出的6位全明星級球員，誰能夠在本季證明自己身手與價值？

首先是杜蘭特，他在勇士隊時期遭受跟腱斷裂傷勢，上賽季整整休息一年，本季在籃網與厄文組成能量二人組，該文認為若KD恢復得宜，籃網就是東冠熱門角逐者。

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柯瑞上賽季也錯過多場比賽，本季勇士K湯再度出現報銷的壞消息，勇士陣中仍有D.格林、威金斯，若柯瑞找回MVP身手，帶領勇士進季後賽會是相當不錯的成就。

沃爾本季從巫師轉戰火箭隊，過去2年間他出賽情形不佳，「沃爾可能是這份名單上最大的問號」，火箭陣中另一球星哈登近來上演不參加團隊訓練、同時要求交易的鬧劇，沃爾新賽季有可能與哈登合作、也有機會自己領導球隊。

此外沃爾的火箭隊友「表弟」卡森斯，曾是聯盟最好中鋒之一，擁有「魔鬼的天賦」，但過去2年接連受傷無法展現自己價值，本賽季對他而言會是生涯轉捩點。

活塞隊的葛瑞芬、以及溜馬隊的歐拉迪波，也都將在本賽季復出，葛瑞芬曾是保羅在快艇隊的重要戰友，但在轉戰活塞隊之後也因受傷，遲遲無法打出價值。

歐拉迪波在2年前打出了生涯年，但隨後遭遇嚴重膝蓋受傷，上季在復賽後復出未能回到王牌水準，2021年夏天他將成為自由球員，這個賽季的表現也十分關鍵。

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