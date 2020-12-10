中職》「一點點也好！」 林威助透露兄弟要變更好的地方

林威助接任中信兄弟一軍總教練。（資料照，中信兄弟提供）

〔體育中心／綜合報導〕林威助上任中信兄弟一軍教頭，廣受日本媒體關注，主跑阪神虎的日本主播土井麻由實，近日越洋電訪助總，帶日本球迷完整追蹤林威助從二軍到一軍的歷程。

林威助過去當了3年的二軍總教練，他向日媒回顧，「我成為二軍總教練前，球隊練習量還沒那麼大，欠缺自主訓練意識的選手很多，三年過去後，選手有改變，像球技想進步，想趕快去一軍，大家都有這種意識，休息的人看到別人在練，自己也會想說要再練多一點，球隊整體都朝好的方向前進。」

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日媒詢問明年變成助總首席教練的前總教練丘昌榮，林威助說，「他很了解一軍的球員，已經待在球隊很久，球員們都很信賴他，我也想要好好建立起信賴關係。」

林威助指出，不管是哪隊的總教練，被問到目標一定會說是總冠軍，在達成目標之前還有很多事情要做，像是全面要求選手的態度，「進入球場就要啟動開關，在球場上全力以赴，這也是為了球迷，球場上都會有勝負，但我希望他們都拿出態度和拚勁，大家都好好這樣做的話，冠軍自然就會來。」

林威助舉例，今年有幾個球員因為狀況不錯被叫上一軍，有些人沒什麼出賽的話，狀況就會慢慢下滑，可能是在一軍鬆懈了，「我當總教練，從一般練習就會重視態度，打算好好督促他們。」

林威助更向日媒提及訓練環境，「在設備部分，如果是日本，可以在球場分成很多地方練打擊，台灣球場設備比較少，練習時間拉得比較長。我也在和球隊商量如何更有意義利用時間來練習，就算只有一點點也好，一定要更好，像是機器和網子的設置也是如此。」

日媒好奇林威助每年休季都會去日本，助總說，「去年我擔任冬季聯盟的總教練，只能去一下下，今年想說可以好好地去一趟日本，結果⋯。但這不只是台灣和日本的問題，世界都受疫情影響，希望能趕快結束，恢復普通的生活。」

日媒肯定林威助的指導能力，更說常常在日本球界聽見希望林威助以指導者身份回歸的聲音，林威助回應，「很開心有這樣的評價，未來有機會的話可以挑戰看看。」

只是現在專注在兄弟一軍總教練的角色，林威助指出，「我從球員時期球隊就沒有奪過總冠軍，很想為球隊做出貢獻，只要大家同心協力，一定能朝向目標邁進。」

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