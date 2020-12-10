MLB》NC恐龍球星羅成範正式行使入札 大聯盟球探不看好

羅成範。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕NC恐龍31歲球星羅成範今天正式行使入札制度，挑戰美國大聯盟，他的經紀人則是知名經紀人波拉斯（Scott Boras）。不過，知名數據網站《Fangraphs》指出，有美國球探並不看好羅成範能站穩大聯盟舞台。

羅成範去年5月3日因膝傷動刀，整季報銷。經過休養後，今年打出34轟創生涯新高，另有112分打點、打擊率0.324，整體攻擊指數（OPS）為0.986。羅成範生涯六度入選韓職明星賽、兩度摘得外野金手套；不過，羅成範本季吞下聯盟第三多的148次三振創生涯最差，被三振率高達25.3％。

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《韓聯社》報導，羅成範在今年總冠軍賽表現出色，打擊三圍0.458/0.440/0.625，有1轟、6分打點、跑回3分，幫助NC恐龍奪得隊史成軍首冠。

此外，羅成範在大學時是名投手，進入職棒後主守中外野，2015年移防至右外野，雖然因為膝傷讓他的外野活動能力下降，仍有著強肩。

羅成範。（資料照）

《Fangraphs》先前撰文提到，羅成範自傷癒歸隊後，今年擔任指定打擊的場次比守右外野還要多，而且生涯累積93次盜壘成功的羅成範，他本季才嘗試4次盜壘（3次盜壘成功）。

該文分析，羅成範很難應付90多英哩的速球。一名球探表示，「我對他在大聯盟的表現沒有很高的期望。」該名球探認為，羅成範很難扛起中外野的位置，「他要如何應付速球、以及有品質的變化球？」

《Fangraphs》預測，羅成範可能只能獲得六位數的合約，這將低於他的預期。如果金額無法達成共識，他可能會續留母隊。

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