NBA》詹皇遭嘲諷卻展現風度 前隊友挺他轟KI「酸葡萄心理」

厄文先前在杜蘭特節目上疑似暗酸前隊友詹姆斯沒有執行最後一擊的能力。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人一哥詹姆斯（LeBron James）日前在前隊友傑佛森（Richard Jefferson）播客節目上，談到前騎士隊友、籃網球星厄文（Kyrie Irving）關於「絕殺球」的一席話讓他有點受傷，昨球評的柏金斯（Kendrick Perkins）在傑佛森的節目上也再度談起這件事，他認為是因為詹皇今年拿下第四冠，但KI卻一無所穫，才會「吃不到葡萄說葡萄酸」。

前騎士球員、現任球評柏金斯說：「當我聽到厄文在那期播客節目那樣說時，我就說KI就只是個酸民，我告訴你，那時後他們只能坐在家裡，看著詹姆斯即將拿下他生涯第4冠，他們無法忍受這一幕，畢竟這是赤裸裸的事實，所以他們只能坐下來思考，希望能找到一個能影響他的辦法。」

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2015年柏金斯先是從雷霆被交易到爵士，隨後與球隊達成買斷協議加盟騎士，他指出當時詹姆斯就很看重KI，不但相當坦護他，也致力為他指引方向，「當時我人就在那，所以我很清楚，我必須說，聽到KI那樣說讓人感覺很悲哀，如果我是詹姆斯，我也會很受傷，但我也很欣慰地看到詹皇那樣說，他本來可以在節目中大作文章，但我很欣慰他保持風度、成為心胸更寬廣的人。」

傑佛森補充，當時KI受訪的那個時間點，剛好就是在總冠軍賽第5戰，詹姆斯把球傳給D.格林（Danny Green）執行最後一擊但後者卻失手，「假設詹皇那次是自己出手，在總冠軍戰關鍵時刻，每個人都可能會失手，不過若是那樣屆時所有人都會相信KI的說法，『看吧，KI說的就是這樣』，我並不是說KI是故意針對詹皇，但你應該要意識到自己說話的影響力，以及你的言論將被如何解讀。」

最後傑佛森說，他認為雖然KI當時是在作客杜蘭特（Kevin Durant）的節目時說出那番話，但他不認為那是他們兩個人刻意策劃的，只能說這整件事出現的時機時在太維妙，最後他也贊同柏金斯，直指詹皇很有風度，「我也很同意柏金斯的想法，對詹皇的反應非常欣慰，他沒有大肆攻擊KI，也沒撂什麼狠話，只說自己有點受傷，但仍希望KI一切順利，那絕對是個高EQ的回應。」

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