P+聯盟》結合行動支付品牌 「新竹街口攻城獅」正式亮相

新竹攻城獅舉行冠名贊助記者會，街口電子支付董事長胡亦嘉（左四）、攻城獅總經理高景炎（右四）、領隊許毓仁（左三、球員成力煥（左一起）、蕭順議、田浩、高國豪、李家瑞等人進行冠名贊助儀式。（記者廖振輝攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕P.LEAGUE+球隊新竹攻城獅今宣布，國內知名行動支付品牌「街口支付」將在未來3年冠名贊助，攻城獅在新球季將以「新竹街口攻城獅」新隊名亮相，提供球迷前所未有的賽事體驗。

對於冠名贊助攻城獅，街口支付董事長胡亦嘉表示，自己是交通大學畢業，和新竹有很深的淵源，目前P+聯盟因為台新銀行的參戰，已經有「金控大戰」，街口將代表新創品牌支持台灣體育。

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攻城獅總經理高景炎表示，街口冠名贊助對於攻城獅來說絕對是個肯定，「只經過6場的熱身賽，企業願意支持，真的需要很大的信任和勇氣，也希望建立球員們高自我要求的球隊文化，有好的球隊文化，才會有更好的戰績。」高景炎強調，希望攻城獅不會只是一年球隊，而是要建立長久的文化，得到大家的認同。

新竹攻城獅和街口支付10日舉行冠名贊助記者會，街口電子支付董事長胡亦嘉在會中致詞。（記者廖振輝攝）

今天在記者會上，球員分享使用街口支付的經驗，高國豪表示，之前在美國大多使用信用卡和現金，行動支付並不流行，在台灣可以使用，真的方便很多。

攻城獅積極投入行銷，日前舉辦練習生海選，藝人張庭瑚的加入，成功吸引球迷目光，對於練習生的規劃，高景炎說：「已經安排練習生的課程，基本上以不影響球隊正規訓練為主，若有能力、有辦法在場上做出貢獻，就有上場機會。」

攻城獅球員成力煥（左起）、高國豪、田浩等人進行冠名贊助儀式。（記者廖振輝攝）

成力煥。（記者廖振輝攝）

高國豪。（記者廖振輝攝）

攻城獅蕭順議（左）、李家瑞（右）。（記者廖振輝攝）

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