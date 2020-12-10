NBA》七六人成哈登潛在下家 球評稱拿B.西蒙斯去換是最佳選擇

恩比德（左）、B.西蒙斯（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕隨著NBA新賽季約在兩週後即將開打，但火箭球星哈登（James Harden）的賣我風暴仍在聯盟中傳的沸沸揚揚，其中七六人就是哈登未來可能的落腳處，對此《ESPN》知名球評史密斯（Stephen A. Smith）為此做出了評論。

七六人是近年東部的季後賽強隊之一，每次有明星級球員喊出賣我時，七六人總是深陷交易傳聞內，而他們近幾年都無法在季後賽更進一步更是給了他們啟動交易的可能，同時哈登在先前的報導中被提到他願意被交易至七六人，但七六人若要換來哈登勢必要選擇把B.西蒙斯（Ben Simmons）或恩比德（Joel Embiid）其中一人放進交易包裹中，這成為了他們很大的難題。

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史密斯認為，七六人毫無疑問該把B西蒙斯放進給火箭的交易包裹中，因為哈登是聯盟中少數能平均每場攻下30分和10次以上助攻的超級球星，同時獲得他的球隊擁有未來三個球季的掌控權。哈登毫無疑問在進攻端上比B.西蒙斯更高一層樓，七六人在擁有了他之後才能擁有在東部與公鹿及籃網一戰的可能性。

但先前的消息表示，七六人並不願意把陣中兩名的年輕核心當作交易籌碼，而是希望圍繞著他們兩個打造出擁有奪冠實力的陣容，但能獲得哈登的機會並不多，他是聯盟進攻端上最出色的球員，且擁有他的確會讓球隊實力更上一層樓，對於七六人這種不上不下的球隊來說，拿年輕雙核之一換取哈登或許會是一個好的選擇。

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