田徑》日本體壇爆醜聞！ 前國家隊短跑名將涉性侵遭逮

川面聰大（前排左二）曾客串日劇「陸王」。（取自川面聰大推特）

〔體育中心／綜合報導〕日本田徑界爆發醜聞，日媒《朝日新聞》今報導，前田徑國家隊短跑名將川面聰大，被爆疑似在酒後涉嫌性侵一名20多歲女性，遭到警方逮補。

多家日本媒體今報導，居住在東京大田區的前日本田徑隊短跑國手川面聰大，目前在一所私立大學擔任教職。據悉，川面是在一次去沖繩旅行認識受害女子，今年4月20日，川面與兩位朋友一起到受害者家中用餐、喝酒。事後兩名友人先行離去，而川面則趁著二人獨處的時候，藉機性侵當時已經睡著的受害者。

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根據媒體報導，川面承認當時知道對方已經睡著，但對於性侵指控，他在接受警方問訊時卻極力否認，認為是在雙方都自願的情況下發生性行為，然而整起事件明明是在今年4月發生，受害女子卻在半年多後才報案，而警察最終受理案件也逮捕了川面聰大。

川面聰大過去活躍於各式短跑項目，代表日本參加過世界田徑錦標賽、還在2011年的亞洲田徑錦標賽中，在100公尺短跑項目中奪下銅牌，以及於4x100mR項目摘金，2014年室外賽事更在60公尺跑出6秒63寫下日本全國紀錄，曾在知名田徑馬拉松日劇中客串，2018年也來台參加過大專田徑錦標賽。

日本室外60公尺紀錄保持人川面聰大（左六）曾來台挑戰亞運標準。（資料照，記者卓佳萍攝）

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