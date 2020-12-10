雙北簽約2025世壯會 侯友宜：台灣最好的外交方式

新北市長侯友宜表示，世界壯年運動會帶來的觀光旅遊規劃是一大重點。（新北市政府體育處提供）

［記者周湘芸／新北報導］2025年世界壯年運動會將由雙北舉辦，教育部長潘文忠、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜等人今天與國際壯年運動總會（IMGA）會長凱·荷姆（Kai Holm）及執行長詹斯·荷姆（Jens V.Holm），透過視訊進行簽約儀式。侯友宜表示，此次賽事帶來的觀光旅遊規劃將是一大重點，透過友誼交流，也是台灣最好的外交方式。

「2025年雙北世界壯年運動會主辦城市」視訊簽約儀式今透過直播於台北松菸誠品表演廳舉行，包括協辦縣市桃園市、新竹縣市及宜蘭縣代表也一同出席。侯友宜會中表示，世界壯年運動會針對30歲以上運動員舉辦，選手代表個人或運動團體出賽，多會帶著家人和朋友參與，因此觀光旅遊規劃將是賽會一大重點。

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侯友宜指出，新北市曾舉辦2016年國際少年運動會、明年將舉辦全國運動會，場館設施完備，此次賽事在運動交流外，也是最好的台灣外交機會，讓世界看到台灣、認識台灣文化，新北市會展現各區文化、傳統、藝術，讓來觀光休閒運動的選手多認識新北市。

新北市政府體育處長洪玉玲表示，世界壯年運動會將於2025年5月17日至30日舉行，目前規劃32個競賽種類，預估有110個國家、近4萬名選手、隊職員及親友參與，預估可帶來100億元經濟收益，盼打造收支平衡的國際運動賽會，相關賽事資訊可透過臉書「台北運動吧」及「新北運動聚點」查詢。

2025年世界壯年運動會今由教育部長潘文忠（中）、台北市長柯文哲（左）、新北市長侯友宜（右）代表簽約。（新北市政府體育處提供）

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