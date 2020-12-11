日職》隊友打出「怪物級」球季 火腿外野手爭4番無望仍獲加薪肯定

日本火腿明星外野手大田泰示獲球團加薪。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿30歲明星外野手大田泰示本季攻守表現都亮眼，昨他與球隊完成談約，雖然今年他仍無緣和本季繳出「怪物級」表現的中田翔爭奪球隊四番，不過也獲得加薪3千萬日圓，下季打完就將取得國內FA資格的他，未來是否會續留火腿也備受關注。

大田泰示過去是巨人2009年第一指名，由於高校時期轟出65發全壘打，被球團高度期待，然而他效力巨人8年僅9發全壘打，打擊率0.229，2016年巨人將他跟投手公文克彥一起打包，送去火腿，不過大田來到火腿隊後，火力也徹底解放，去年獲球團大幅加薪續約、成為「億元男」。

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大田泰示今年球季一共出賽115場，打擊率為2成75，繳出125支安打、14發全壘打以及68分打點成績，和球隊四番中田翔成為火腿唯二轟出雙位數全壘打的球員，同時球團對他在外野守備貢獻也給予高度的肯定，而他今天跟日本火腿談約後，明年年薪將會來到1億3千萬日圓。

大田受訪時除了感謝火腿球團的肯定，提到雖然本季爭奪球隊四番的位置失敗，但也大讚今年敲出31轟的隊友中田翔，打出一個「怪獸級別」超狂的球季，也期待接下來在新球季能夠繼續和中田一起為其他球隊帶來威脅。

而下季就將取得國內FA的他，受訪被問到是否會行使FA時，則說：「目前什麼都不會考慮，只要我與火腿隊仍有合約，我就會為球隊拚盡全力！」

中田翔。（資料照，記者林正堃攝）

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