路跑》姊妹獨享「香香馬」 台新女子路跑賽後美麗不邋遢

2021台新女子路跑預定明年4月11日絢爛繽紛開跑。（大會提供）

〔體育中心／綜合報導〕女生獨享、被譽為「香香馬」的「2021年台新女子路跑」，預定明年4月11日絢爛繽紛開跑，今起開放報名。大會為鼓勵女性跑出自信與健康，不但延續往例安排按摩伸展、梳妝美甲等貼心呵護，更推出全新設計的賽衣、完賽T恤，保證讓好姊妹們賽後不會邋遢到無法見人，甚至照樣能美美的自拍留念。

這項專屬女性的路跑，本屆分3公里、10公里個人、10公里團體、半馬等不同組別，延續以往高規格賽事服務，除了派出專業配速員帶領，賽會訓練夥伴NIKE RUN CLUB、NIKE TRAINING CLUB也提供賽前6週的跑步特訓。此外，現場同樣提供美甲、按摩伸展、冰池舒緩等貴婦級服務，更加大升級更衣梳妝區，同時不忘做好武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫工作，要求測量體溫、準備消毒清潔用品，讓所有人能享受健康又安全的運動饗宴。

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大會連兩年與霞海城隍廟合作，明年1月9日下午前往霞海城隍廟參拜並通過「擲筊挑戰」，可獲限量50名的免費參賽名額及獎品，賽事當天，還會請到「城隍老爺」、「城隍夫人」、「霞海月老」分尊在終點坐鎮，霞海城隍廟龍舟隊也到場為選手加油；至於台新銀行連續四年贊助，也繼續推出報名好康，歡迎全台女性共襄盛舉。

2021台新女子路跑預定明年4月11日絢爛繽紛開跑。（大會提供）

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