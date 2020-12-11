韓職》年度MVP、20勝強投恐全被日本搶走 韓媒分析原因

小羅哈斯。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕阪神虎除傳出挖角韓職新科MVP小羅哈斯（Mel Rojas Jr.），還看上單季20勝的斗山熊洋投阿爾坎塔拉（Raul Alcantara），此舉讓韓媒相當擔憂，認為韓職球團的金錢攻勢遠不如日本、美國球團，加上KBO洋將名額的限制，導致韓職球團難以留住優秀的洋助人。

阪神虎近年多次從韓職挖寶，2014年就網羅三星獅終結者吳昇桓，2018年又挖走羅沙里歐（Wilin Rosario），今年則是找來韓職打點王山德斯（Jerry Sands）。阪神虎日前傳出以2年500萬美元網羅小羅哈斯後，如今還要搶今年的KBO勝投王阿爾坎塔拉。

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阿爾坎塔拉。（資料照，美聯社）

韓媒《OSEN》指出，受到美職和日本球團青睞的韓職洋將們，身價因此大漲，讓韓職球團在協商時陷入困境。韓職雖然從2019年起，開放讓球團和想續約的洋將談薪時，可簽複數年約，但近兩年外籍選手都只簽1年約，沒有2年以上的保障約。

韓職規定一隊最多只能有3名洋將，反觀日職今年各隊一軍洋將登錄名額增至5人。此外，外籍選手常把韓職當跳板，傾向簽1年約，未來若有意轉戰日職或是大聯盟賽場時，可藉此抬高自己的身價。

樂天巨人日前和游擊手馬查多（Dixon Machado）完成續約，雙方簽訂「1+1」合約，明年薪水為65萬美元，第二年為球團選擇權，其2022年的薪水為80萬美元。

小羅哈斯本季出賽142場，繳出47轟、135分打點都居聯盟之冠，打擊率0.349則排聯盟第三，整體攻擊指數（OPS）高達1.097。

阿爾坎塔拉今年先發31場，豪取20勝、僅吞2敗，有27場為優質先發，防禦率為2.54，共吃下198.2局賞182次三振。

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