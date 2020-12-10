世界壯年運動會順利簽約 小英錄影片祝福

台北市長柯文哲（左）、新北市長侯友宜（右）、教育部長潘文忠（中），今出席2025年雙北世界壯年運動會主辦城市簽約記者會。（記者廖振輝攝）

〔記者楊心慧／台北報導〕今年台北市與新北市首度以兩個城市聯名共同申辦國際綜合性運動賽會─2025年世界壯年運動會（World Masters Games 2025，簡稱世壯運），雙北擊敗法國巴黎及澳洲伯斯，成為2025年世壯運主辦城市，今舉辦視訊簽約儀式，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、教育部長潘文忠皆到現場，總統蔡英文雖未到場，但預錄影片於現場播放，表示將挹注中央資源全力支援，以舉辦最成功的世壯運為目標。

雙北世壯運預計在2025年5月17日至30日登場，規劃32項競賽，預估將有110個國家，近4萬名選手、隊職員及親友參與，預估將創造逾新台幣100億元的總體經濟收益，競賽分為一般組及國手組，一般民眾也可報名參加，報名費每人8000元可參與5項，每加1項目再加收500元，台灣預計2023年底開放報名作業。

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世壯運視訊簽約儀式和國際壯年運動總會會長凱．荷姆（Kai Holm）及執行長詹斯．荷姆（Jens V.Holm）三地連線，順利完成簽約。

總統蔡英文今未到簽約記者會，但事先錄製影片於現場播出，蔡英文表示，雙北世壯運是台灣繼2009年高雄世界運動會、台北聽障奧運，以及2017年台北世界大學運動會之後，再度舉辦世界級運動賽事，將挹注中央資源全力支援，台灣將以舉辦最成功的世壯運為目標。

台北市長柯文哲（左）、新北市長侯友宜（右）、教育部長潘文忠（中），今出席2025年雙北世界壯年運動會主辦城市簽約記者會。（記者廖振輝攝）

教育部長潘文忠致詞表示，今年受到疫情影響，世界各地的體育賽事皆停辦，但台灣因共同做好防疫，國內高達一萬個賽事皆順利舉辦，其中中華職棒開打深具意義，讓各國都看到台灣防疫的實力，將全力協助準備世壯運，歡迎全世界選手、眷屬到台灣。

柯文哲致詞表示，5年的籌備時間將會和其他縣市合作，串連各縣市活動進行城市行銷，讓台灣走出去、世界走進來。

新北市長侯友宜致詞表示，雙北世壯運將帶動經濟產業，吸引110國家到台灣共襄盛舉，是最好台灣外交的一種方式、讓大家認識台灣文化，新北市將在籌備的過程中盡心盡力。

台北市長柯文哲（左）、新北市長侯友宜（右）今出席2025年雙北世界壯年運動會主辦城市簽約記者會。（記者廖振輝攝）

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