高球》富邦長春賽次輪 盧建順獨占領先

盧建順今天一口氣抓下2隻老鷹，手感相當好。（富邦長春公開賽提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2020富邦長春公開賽首回合因天氣不佳停賽，今天氣好轉，參賽選手紛紛大展身手。生涯累積61勝的盧建順，今射下一對老鷹，終場繳出低於標準桿5桿的67桿，以1桿之差領先楊思誠，暫居第1，明將挑戰個人在富邦長春公開賽的第3冠。

盧建順今從第10洞出發，先在第15洞第2桿靠5號木桿把小白球送上果嶺20呎處，率先射下第1隻老鷹；隨後在第7洞逆風情況下，用3號木桿把球打到距洞口15呎處，一推進洞，再添第2隻老鷹。盧建順表示，上次同一回合射下2隻老鷹，是之前在美國比賽時，這一輪開球手感不錯，第2桿的擊球位置也很好。

請繼續往下閱讀...

其他兩位名將陳志忠與林根基，今天同樣都靠bogey-free的3隻小鳥，雙雙以69桿作收，目前在長春組排名並列第3。林根基透露，今天打球很舒服，天氣比昨天好上很多，沒有重大失手。

陳志忠則表示，今天的木桿都有開到球道上，第2桿鐵桿也處理得很好，雖然個人前9洞與幾隻小鳥擦身而過，但後來都有把握住，順利抓下2隻小鳥。2016與2017年連續2年在本場賽事奪冠的呂文德今天則以71桿開出紅盤，暫時排名第6。

超級長春組今展開首輪賽事，周進義穩紮穩打以平標準桿72桿拔得頭籌，張欽國與許勝全則分別以75桿與76桿，分列第2、3。至於80歲的新科日本高球名人堂成員「長春戰神」謝敏男，雖因頸傷快一個月沒打球，今一早吞下6顆止痛藥與肌肉鬆弛劑披掛上陣，前9洞表現還不錯，但後9洞受傷勢影響，最後以78桿收尾。

此外，這次參戰的業餘小將表現也不俗，PGA選手林建斌之子林智煜今抓下6博蒂、4柏忌揮出70桿，暫時排名第5，為業餘選手中成績最佳。林智煜表示，這兩天與長春名將打下來獲益良多，特別是對老淡水球場的擊球策略。

2020富邦長春公開賽明天上午7點將繼續在老淡水球場舉行一般長春組的第3回合比賽與超級長春組的第2回合比賽。一般長春組完賽後將取36洞總桿數前50名（含同桿）選手敘獎，總獎金300萬台幣。博斯高球二台預計明天晚上10點半錄影轉播1個半小時的比賽精華。

楊思誠暫時以一桿之差，緊追在盧建順之後。（富邦長春公開賽提供）

80歲的新科日本高球名人堂成員「長春戰神」謝敏男，今日帶傷上場，最後以78桿收尾，暫居超級長春組第6。（富邦長春公開賽提供）

2020富邦長春公開賽第二回合由生涯累積61勝的盧建順，暫居第一。（富邦長春公開賽提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法