高球》台豐公開賽首輪 洪健堯獵兩老鷹獨占領先

洪健堯。（TPGA提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕總獎金新台幣480萬元的2020台豐公開賽今在彰化台豐高爾夫球場展開首回合，洪健堯抓下2鷹4鳥1柏忌，打出低於標準桿7桿的65桿，暫時獨居領先；葉昱辰以67桿暫居第2，王偉軒以68桿暫列第3位。

這項比賽是台灣職業高爾夫協會（TPGA）今年度台巡賽的壓軸賽，今年雖然因為全球疫情影響，外籍選手來台參賽有諸多困難，因而取消舉辦「台豐ADT公開賽」，而改為國內賽事。但台豐球場董事長林伯實推動台灣職業高爾夫的腳步仍然繼續前進，舉辦台豐公開賽，做為2020年台巡賽的封關站。

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洪健堯今一口氣獵下2隻老鷹，另有4隻小鳥，他說，今天諸桿均佳，天氣好，場地佳，果嶺因昨天下雨地較軟，不但易停球，還會倒旋球，打起來很舒服；尤其是經過十一月中旬的台豐男子菁英邀請賽後，因拿下不錯的成績，所以今天打起來更有信心。

暫居第2的葉昱辰射下7小鳥及2柏忌，是今日射鳥最多的選手，他的鐵桿與切桿都很OK，開球木桿只有兩洞未成功打上球道，「該掌握到的都有把握住，打到好位置時就要抓住機會射鳥。」

另外，大會為了讓熱愛高爾夫的球友們不錯過這項精采的壓軸賽事，今年特別採取網路直播與電視直播雙直播方式，均為後兩回合決賽進行直播；其中網路直播於12/12上午11點至下午1 點30分，12/13上午11點至下午2點，可於Facebook及Youtube或Yahoo!運動，搜尋「台灣職業高爾夫協會」上網觀賞。電視直播於12/12與12/13兩日上午11:30至下午13:30在FOX體育台。

大會開放球友們到場觀賽，不過依照規定，須採實名制登記，再換取觀賽證入場觀賽。

葉昱辰。（TPGA提供）

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