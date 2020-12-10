2025年世界壯年運動會 體育署盼帶動運動休閒產業

體育署長張少熙。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台北市與新北市將攜手共同主辦2025年世界壯年運動會，除了要打造史上最棒一屆的賽事，讓世界看見台灣，體育署署長張少熙表示，未來將請相關組別「動起來」，盼能透過此次機會帶動國內運動休閒及觀光產業。

2025年在雙北市舉行的世壯運，賽程約2到3週，屆時將有32種競賽項目，估計約有來自110個國家、1萬5千名30歲以上的選手參賽，加上隨行的眷屬、隊職員，推估將有來自世界各地約4萬人造訪台灣。

請繼續往下閱讀...

台北市長柯文哲表示，未來將串聯各縣市特色的活動、宗教的慶典、民俗文物，來推動國際交流跟城市行銷，讓台灣走出去，世界走進來，讓外界看見台灣。

張少熙也補充，此賽事以個人和團體名義參賽，實質上仍有競技成分，只是相比其他賽會，又多了一層觀光效益，「很多選手都攜家帶眷一起來，並非在乎真正的成績，所以以這個為前提，應該要觀光產業跟運動休閒都動起來。」

值得一提的是，這是一場專屬30歲以上選手的比賽，符合資格的張少熙被問及是否會想要報名，在自家人面前大展拳腳？他笑說：「我會跟隨兩位市長（台北市長柯文哲、新北市長侯友宜）的腳步，一起來參加。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法