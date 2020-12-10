NBA》就是要離開火箭 美媒曝哈登心儀下家再多這兩隊

哈登心儀的下家又多了兩隊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭隊球星哈登（James Harden）雖然已經回歸陣中，但由於他違反了多項防疫規定，恐怕得要連續6次採檢結果呈陰性，才有辦法正式與球隊一同訓練，不過據傳他仍沒有改變離開火箭的想法，美媒今曝他心儀下家又多了熱火和公鹿隊。

哈登拋出「賣我」宣言後，與火箭的關係陷入冰點，訓練營開啟後，兩次球隊訓練都未現身，不僅如此，他還在全美疫情升級下跑去參加派對，視聯盟的防疫規定於無物，雖然他已經來到主場豐田中心接受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）篩檢，不過聯盟消息來源指出，他得連續6次篩檢都陰性才能夠歸隊。

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哈登原本第一志願是加入籃網，和杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）共組三巨頭，但該交易案恐怕難成，隨後哈登又提出，若火箭能和七六人談妥交易條件，他會點頭答應轉戰費城，不過七六人似乎無意拆散「費城雙子星」恩比德（Joel Embiid）和西蒙斯（Ben Simmons）。

而《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）在推特爆料，現在哈登心儀的下家，除了原本的籃網、七六人之外，又多了東部強權熱火和公鹿。

Sources: James Harden now has the Milwaukee Bucks and Miami Heat among his preferred trade destinations, along with the Philadelphia 76ers and Brooklyn Nets.



More on Inside Pass at @TheAthleticNBA: https://t.co/Cp1Irm2VZN — Shams Charania （@ShamsCharania） December 10, 2020

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