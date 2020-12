NBA》就是要離開火箭 美媒曝哈登心儀下家再多這兩隊

哈登心儀的下家又多了兩隊。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕火箭隊球星哈登(James Harden)雖然已經回歸陣中,但由於他違反了多項防疫規定,恐怕得要連續6次採檢結果呈陰性,才有辦法正式與球隊一同訓練,不過據傳他仍沒有改變離開火箭的想法,美媒今曝他心儀下家又多了熱火和公鹿隊。

哈登拋出「賣我」宣言後,與火箭的關係陷入冰點,訓練營開啟後,兩次球隊訓練都未現身,不僅如此,他還在全美疫情升級下跑去參加派對,視聯盟的防疫規定於無物,雖然他已經來到主場豐田中心接受武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)篩檢,不過聯盟消息來源指出,他得連續6次篩檢都陰性才能夠歸隊。

哈登原本第一志願是加入籃網,和杜蘭特(Kevin Durant)、厄文(Kyrie Irving)共組三巨頭,但該交易案恐怕難成,隨後哈登又提出,若火箭能和七六人談妥交易條件,他會點頭答應轉戰費城,不過七六人似乎無意拆散「費城雙子星」恩比德(Joel Embiid)和西蒙斯(Ben Simmons)。

而《The Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)在推特爆料,現在哈登心儀的下家,除了原本的籃網、七六人之外,又多了東部強權熱火和公鹿。

Sources: James Harden now has the Milwaukee Bucks and Miami Heat among his preferred trade destinations, along with the Philadelphia 76ers and Brooklyn Nets.



More on Inside Pass at @TheAthleticNBA: https://t.co/Cp1Irm2VZN