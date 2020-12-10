SBL》「口罩」擋住指令 蘇奕晉「誤會」送台啤三連勝

台灣啤酒米勒（中）籃下進攻。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／新莊報導〕第18季SBL超級籃球聯賽台啤洋將米勒豪取27分、16籃板，本土射手黃聰翰則逐漸擺脫「投籃失憶症」，進帳11分，聯手率隊80：77擊敗九太科技，笑納開季3連勝，戰績獨走。

台啤上半場取得雙位數領先，但末節遭九太步步進逼，鏖戰到讀秒階段才驚險贏球。主控蔣淯安本場進帳13分、朱億宗10分。

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射手黃聰翰前兩戰外線14投0中，今天總算開張，投進本季第一顆三分球。他坦言，「從休季的盃賽就已感到不對勁，出手很僵硬，像是兩段式投籃，幸好教練不斷給我機會，才逐漸走回手感。」

台灣啤酒黃聰翰（右）後仰跳投。（記者陳志曲攝）

九太蘇奕晉今天攻下11分，生涯得分突破一千大關，但終場前41.5秒聽錯指令，提前執行犯規戰術，加上28.5秒的進攻犯規，間接導致球隊輸球。

蘇奕晉解釋，「當時球隊僅落後3分，聽到教練團喊犯規，才立刻執行，未料教練其實是喊『不要犯規』，可能因為戴口罩，所以聽不清楚。」

九太洋將布蘭登打滿40分鐘，攻下全場最高28分、外加13籃板；林任鴻則貢獻10分。

高雄九太科技總教練劉嘉發（右）上場抗議，被吹技術犯規。（記者陳志曲攝）

九太科技蘇奕晉（左）籃下進攻。（記者陳志曲攝）

九太科技布蘭登（右）飛身上籃。（記者陳志曲攝）

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