日職》比肩田中將大的名投變130戰隊 球評長嘆「球慢到…」

齋藤佑樹。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿投手齋藤佑樹又獲得續約，年薪卻已經被砍到剩下1250萬日圓（約338萬台幣），比菜鳥年的數字還要低，球評金村義明就點出齋藤佑樹面臨的最大困境。

齋藤佑樹已經連續3年沒有在一軍奪過勝投，今年連在一軍投球都沒有辦法，球速剩下130公里出頭，還是獲得球隊續約，他剛進職棒的2011年薪為1500萬日圓，從2013年3500萬日圓開始，每年都減薪，明年剩下1250萬日圓。

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金村義明說，齋藤佑樹算是他個人喜歡也想為他加油的球員，「但是在職棒裡面沒有什麼公平的事情，選秀第一指名和第七指名的簽約金完全不一樣。」他認為第一指名本來就會受到球團特別禮遇。

金村義明認為，齋藤佑樹從最高年薪約4000萬日圓左右，一路下滑到本人可能也很驚訝，但這三年期間都沒有奪過勝投還能續約，合約內容感覺是只要他想打就可以繼續打。

金村義明認為齋藤佑樹是抓著救命稻草在打球，但在今年春訓時看到他投球的感想是，「球真的很慢，慢到分不出來是直球還是變化球，已經變成這種程度，雖然有投球技術，從受傷後狀況變得更嚴重。」

齋藤佑樹和田中將大曾在甲子園一時瑜亮，田中將大在大聯盟7年就賺了約46.8億元新台幣，大聯盟官網還評估新合約可拿到平均1000-1500萬美元的複數年合約，但齋藤佑樹在日職生涯11年只有賺進6233萬台幣，明年薪資更比菜鳥球季還要更低。

田中將大。（資料照，法新社）

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