網球》在中國辦太多比賽錯了！莎娃前經紀人：根本沒球迷

艾森巴德近日受訪時痛批，WTA在中國陷得太深了，辦那麼多比賽更是大錯特錯。（示意圖，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕俄國莎拉波娃（Maria Sharapova）、中國李娜等退役知名球星，過去都在IMG超級經紀人艾森巴德（Max Eisenbud）麾下，近日他受訪時痛批，WTA（職業女網總會）在中國陷得太深了，辦那麼多比賽更是大錯特錯。

據外媒《Tennis Now》報導，艾森巴德這位網壇呼風喚雨的王牌經紀人，在《Beyond the Baseline 》播客節目中，向美國資深運動記者沃特海姆（Jon Wertheim）直言：「我從不贊同中國舉辦這麼多賽事，在我看來，這真是個巨大的錯誤。金錢主導一切，他們總是被金錢牽著鼻子走。其實我做過最好交易，絕不是因為金錢，當你進入金錢堆積的未知世界，你就開始做些不太好的決定。」

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艾森巴德直言，WTA過度依賴中國市場，「我不是說不該在中國辦賽事，那沒問題，但數量實在太多。」他強調，儘管那裡許多城市硬體設施超棒、獎金也很高，但當地民眾普遍對網球缺乏興趣，更遠不及歐美人士投入和熱情，「重點是沒有球迷，現場大約20%至30%的觀眾。」艾森巴德建議，WTA應該平衡發展，汲取教訓別再重蹈覆轍，「其實在歐洲辦比賽可能花費更少，而且當地就有許多球星好手。」

本季WTA在中國舉辦的賽事，包括天津、北京、武漢、南昌、鄭州、廣州、珠海及深圳等，但武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大爆發後，整個中國賽季不得不全部取消，導致各方損失慘重。

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