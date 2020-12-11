MLB》「送走達比修才能達到目的」 官網列4項誘因建議小熊

達比修有。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕小熊今年休賽季有意正式進行重建、準備大清倉，多位主力都陷入交易傳言，不過官網日前就列出4大關鍵因素，直言送走陣中強投達比修有才能真正達到重整球隊的目的。

達比修有今年繳出8勝3負、防禦率2.01的成績，季末獲國聯塞揚票選第二名，昨更成為首位入選大聯盟第一隊的亞洲投手，去年季末選擇不行使逃脫條款，目前和小熊還剩3年5900萬的合約必須走完。

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官網記者哈里根（Thomas Harrigan）日前撰文點出交易達比修的幾個關鍵因素，首先，小熊農場相當貧瘠、目前在全聯盟排名第26，只是幾位主力如 布萊恩（Kris Bryant）或巴耶茲（Javier Báez）今年都陷入低潮、賣相不佳，就算送出去也換不回什麼好貨，唯有提供投出塞揚身手的達比修，才能達到升級農場的效果。

哈里根也提到，在先前幾位先發如摩頓（Charlie Morton）、雷伊（Robbie Ray）都拿到不錯合約之下，就目前的市場行情而言，對其他球隊來說，透過交易得到達比修會比簽下一位自由市場的頂級投手划算，本季塞揚得主鮑爾（Trevor Bauer）預估能拿到年薪將近3000萬美元的合約，相較之下，未來3年均薪1970萬得達比修就顯得便宜不少。

此外，文中指出，今年34歲的達比修有雖然今年靠著多種變化球、投出極具宰制力的賽季，但過去有豐富的傷病史，若要再繼續等下去，未來交易價值極有可能變低；最後哈里根指出，送走達比修不僅能獲得潛力新秀，更重要的是清出龐大的薪資空間，如此一來制服組接下來的操盤就能有更大的彈性。

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