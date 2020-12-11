NBA》總冠軍最新賠率出爐 東冠熱火竟沒進前五

洛杉磯湖人隊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕隨著NBA新球季將點燃戰火，爭奪總冠軍的熱門球隊前三名出爐，知名運動博弈網站《SportsBetting.com》最新賠率顯示，由詹皇（LeBron James）領軍的洛杉磯湖人隊，以賠率3.8力壓群雄，是下個賽季最被看好奪冠的球隊。

擁有雙球星的籃網以賠率6.25緊追在後，杜蘭特（Kevin Durant）和厄文（Kyrie Irving）傷癒歸隊，籃網主帥透露兩人狀態極佳，是籃網被看好能爭冠的重要因素。

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接著是公鹿和快艇以賠率7並列第三，擁有「希臘怪物」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）的公鹿，上季是聯盟例行賽中最多勝場的隊伍，而快艇則有雷納德（Kawhi Leonard）以及P.喬治（Paul George）組成的雙星陣容，兩隊皆是被外界看好能衝擊冠軍的球隊。

綠衫軍塞爾提克以賠率16排名第五，上賽季東部冠軍邁阿密熱火，目前以賠率17排在第六名，而本來被外界看好的勇士，則因K湯普森（Klay Thompson）再度報銷，賠率直接上升至21，與金塊和七六人並列第七。

杜蘭特（右）和厄文（左）。（資料照，美聯社）

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