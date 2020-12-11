NBA》40歲還能打 P.加索想回湖人和弟弟一起打拚

P.加索盼能重返湖人。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕P.加索（Pau Gasol）自去年3月後就沒有上場過，不過他並沒有放棄復出，在弟弟M.加索（Marc Gasol）下季將在湖人出賽後，他受訪表示，希望自己也能和湖人簽一份合約，替球隊做出貢獻，並和弟弟同框NBA。

據《ESPN》報導，P.加索自去年3月23日後就無出賽紀錄，且有腳踝傷勢，而本人透露，自己已進行了2次手術，不過目前與妻小住在加州自主訓練，盼能重返NBA加入湖人，更期望自己能替西班牙出賽奧運。

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「在那裡（湖人）有不一樣的意義，我不會說謊的，而且不只是想要合約，還想上場替湖人做出貢獻。」P.加索表示。「我弟弟現在去湖人了，那種感覺更不一樣了。」P.加索也指出，目前自己面前並沒有10份報價合約，不能要求太多。

40歲的P.加索已在NBA打拚18年，經驗豐富的他，期間共效力過灰熊、湖人、公牛、馬刺、公鹿、拓荒者，不過在拓荒者則是一場未打就被釋出。生涯場均能夠繳出17.0分、9.2籃板、3.2助攻和1.6阻攻的他，6度入選過明星賽，另外生涯曾攜手已故球員布萊恩（Kobe Bryant）助湖人拿下二連霸。

P.加索曾與布萊恩攜手領湖人拿下二連霸。（資料照，路透社）

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