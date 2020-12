NBA》詹皇獎項大豐收 再奪《時代》年度最佳運動員

詹姆斯獲選時代雜誌年度最佳運動員。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕繼3度獲選《運動畫刊》年度最佳運動員後,湖人「詹皇」詹姆斯(LeBron James)今天再獲得《時代》雜誌的肯定,奪下該雜誌的年度最佳運動員,並以14歲少年戈登(Tyler Gordon)所繪製的詹皇畫像做為封面。

NBA上季雖然壟罩在武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情之下,但36歲詹姆斯仍打出亮眼表現,生涯首度奪下助攻王,更帶領湖人拿下睽違10年的總冠軍金盃,生涯第4度獲得總冠軍MVP。

除了球場上的輝煌成就外,詹姆斯也發揮他的影響力為社會正義發聲,並投入公益回饋社會,像是創立學校、資助低收入孩童,另外對於種族平權、社會議題也都身先士卒,對社會做出極大貢獻。

ESPN昨日也公布百大球星的前十名,詹姆斯10年第9度攻占第一,隊友A.戴維斯(Anthony Davis)則是排名第2名。

After nearly two decades in the NBA, LeBron James has fully embraced that his talent on the court is a means to achieving something greater off it. And this year, more than in any before it, he showed why he is unrivaled in both #TIMEPOY https://t.co/ULnGLBemPo