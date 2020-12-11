NBA》詹皇獎項大豐收 再奪《時代》年度最佳運動員

詹姆斯獲選時代雜誌年度最佳運動員。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕繼3度獲選《運動畫刊》年度最佳運動員後，湖人「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今天再獲得《時代》雜誌的肯定，奪下該雜誌的年度最佳運動員，並以14歲少年戈登（Tyler Gordon）所繪製的詹皇畫像做為封面。

NBA上季雖然壟罩在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情之下，但36歲詹姆斯仍打出亮眼表現，生涯首度奪下助攻王，更帶領湖人拿下睽違10年的總冠軍金盃，生涯第4度獲得總冠軍MVP。

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除了球場上的輝煌成就外，詹姆斯也發揮他的影響力為社會正義發聲，並投入公益回饋社會，像是創立學校、資助低收入孩童，另外對於種族平權、社會議題也都身先士卒，對社會做出極大貢獻。

ESPN昨日也公布百大球星的前十名，詹姆斯10年第9度攻占第一，隊友A.戴維斯（Anthony Davis）則是排名第2名。

After nearly two decades in the NBA, LeBron James has fully embraced that his talent on the court is a means to achieving something greater off it. And this year, more than in any before it, he showed why he is unrivaled in both #TIMEPOY https://t.co/ULnGLBemPo — TIME （@TIME） December 10, 2020

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