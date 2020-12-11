MLB》只想著至少回來投一球... 洛磯失憶強投今獲東山再起獎

培瑞茲獲東山再起獎。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今公布年度東山再起獎得主，美聯與國聯分別由皇家隊捕手培瑞茲（Salvador Perez）和洛磯投手巴德（Daniel Bard）抱走此殊榮。

昨才風光入選年度第一隊的培瑞茲，去年因為TJ手術整季報銷，今年回歸依舊波折不斷，先在7月確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），缺席3週的夏訓營，開季後又因眼疾影響視力再度缺陣。

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不過這位30歲的鐵捕仍逆勢打出佳績，37場比賽扛出11轟，打擊率3成33、長打率0.633以及攻擊指數0.986、3項數據都創下生涯新高，並在季末拿下個人第3座銀棒獎。

巴德獲東山再起獎。（資料照，USA TODAY Sports）

洛磯後援投手巴德的故事則更加激勵人心，過去曾是紅襪牛棚主力的他經歷投球失憶症所苦、還一度到響尾蛇擔任心理指導教練，最後在今年這個動盪的賽季拚進洛磯開季名單，相隔2646天後重返大聯盟就繳出1.1局無失分的表現、還幸運拿下勝投，今年則以4勝2負、防禦率3.65的成績作收，24.2局飆出27次三振，也成為繼2017年霍蘭德 （Greg Holland）後第二位獲得此獎項肯定的洛磯球員。

「這一切比我當初決定回來時所預期的多太多了，退休兩年且已經擁有不同的工作，要再決定重拾手套不容易，」巴德表示，「和妻子討論過後，她決定支持我，當時我知道我投得不錯，希望能再回到大聯盟投一場比賽、不然至少一球也好，但這一切比我預期的多太多了，現在我只有滿滿的感激。」

Salvador Perez: TJ surgery in 2019 .333, 11 HR, 32 RBI in 2020



Daniel Bard: Released in 2013 4-2, 6 saves, 3.65 ERA in 2020



Your Comeback Players of the Year. pic.twitter.com/ssvPr8lQvy — MLB （@MLB） December 10, 2020

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