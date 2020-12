MLB》只想著至少回來投一球... 洛磯失憶強投今獲東山再起獎

培瑞茲獲東山再起獎。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟今公布年度東山再起獎得主,美聯與國聯分別由皇家隊捕手培瑞茲(Salvador Perez)和洛磯投手巴德(Daniel Bard)抱走此殊榮。

昨才風光入選年度第一隊的培瑞茲,去年因為TJ手術整季報銷,今年回歸依舊波折不斷,先在7月確診武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19),缺席3週的夏訓營,開季後又因眼疾影響視力再度缺陣。

不過這位30歲的鐵捕仍逆勢打出佳績,37場比賽扛出11轟,打擊率3成33、長打率0.633以及攻擊指數0.986、3項數據都創下生涯新高,並在季末拿下個人第3座銀棒獎。

巴德獲東山再起獎。(資料照,USA TODAY Sports)

洛磯後援投手巴德的故事則更加激勵人心,過去曾是紅襪牛棚主力的他經歷投球失憶症所苦、還一度到響尾蛇擔任心理指導教練,最後在今年這個動盪的賽季拚進洛磯開季名單,相隔2646天後重返大聯盟就繳出1.1局無失分的表現、還幸運拿下勝投,今年則以4勝2負、防禦率3.65的成績作收,24.2局飆出27次三振,也成為繼2017年霍蘭德 (Greg Holland)後第二位獲得此獎項肯定的洛磯球員。

「這一切比我當初決定回來時所預期的多太多了,退休兩年且已經擁有不同的工作,要再決定重拾手套不容易,」巴德表示,「和妻子討論過後,她決定支持我,當時我知道我投得不錯,希望能再回到大聯盟投一場比賽、不然至少一球也好,但這一切比我預期的多太多了,現在我只有滿滿的感激。」

Salvador Perez: TJ surgery in 2019 .333, 11 HR, 32 RBI in 2020



Daniel Bard: Released in 2013 4-2, 6 saves, 3.65 ERA in 2020



Your Comeback Players of the Year. pic.twitter.com/ssvPr8lQvy