NBA》衛冕軍就是狂！ 詹皇領銜共6人入選百大球星

衛冕軍湖人共有6人入選ESPN百大球星排行榜。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕ESPN近日公布新賽季的百大球星排行榜，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）10年第9度攻占第一，隊友「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）則是排名第2名，衛冕軍湖人共有6人獲選，與籃網並列聯盟最多。

尋求衛冕的湖人季後大肆補強，除了簽回部分冠軍班底外，另外找來施洛德（Dennis Schroder）、哈瑞爾（Montrezl Harrell）和M.加索（Marc Gasol）等人，新同學同時也攻占ESPN百大球星之列，新科年度最佳第六人哈瑞爾排名第76、施洛德排名第79，而M.加索名列第96名。

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以3年4000萬美元續留的卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope），新賽季戰力評比為77名。

湖人共有6人入選百大球星排行榜，與籃網並列聯盟最多，籃網入選的分別是杜蘭特（Kevin Durant，6）、厄文（Kyrie Irving，25）、雷佛特（Caris LeVert，46）、汀維迪（Spencer Dinwiddie，49）、J.艾倫（Jarrett Allen，94）和J.哈里斯（Joe Harris，100）。

籃網也有6人入選。（資料照，法新社）

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