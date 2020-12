NBA》曾說相信「地球是平的」！厄文拒媒體訪問慘挨罰70萬

厄文。(資料照,USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕新球季即將開打,上季因傷報銷的籃網球星厄文(Kyrie Irving)才剛被新教練奈許(Steve Nash)稱讚球技不得了,今卻因為拒絕記者採訪慘遭聯盟開罰2.5萬美金(約新台幣70萬元)。

Irving and the Nets organization each received the $25K fine. NBA says: "The fines result from Irving's refusal on several occasions this week to participate in team media availability." https://t.co/lbsjFlHiFx