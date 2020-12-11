NBA》曾說相信「地球是平的」！厄文拒媒體訪問慘挨罰70萬

厄文。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕新球季即將開打，上季因傷報銷的籃網球星厄文（Kyrie Irving）才剛被新教練奈許（Steve Nash）稱讚球技不得了，今卻因為拒絕記者採訪慘遭聯盟開罰2.5萬美金（約新台幣70萬元）。

Irving and the Nets organization each received the $25K fine. NBA says: "The fines result from Irving's refusal on several occasions this week to participate in team media availability." https://t.co/lbsjFlHiFx — Shams Charania （@ShamsCharania） December 11, 2020

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先前厄文曾因在採訪時說出「相信地球是平的」，引起軒然大波，隨後還趕忙道歉，據《ESPN》報導，厄文本季自美國時間12月1日起就開始拒絕媒體的採訪，對於媒體想要採訪的要求，厄文僅僅用一封聲明書回應：「我今天發布這個聲明就是要確保我的訊息有被正確的傳達，我每天都有工作，並準備和隊友一同打球、比賽，然後拿下冠軍。」

NBA在聲明中表示，厄文因在本周拒絕多次的採訪，將對該球員及籃網各開罰2.5萬美金（約新台幣70萬元）。據《ESPN》指出，NBA要求球員在賽前或後、練習前與後將球員狀況提供給記者，或者須留時間讓球員、教練與記者進行採訪。

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