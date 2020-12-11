MLB》前紅襪冠軍總裁將掌費城人 首要之務簽回明星捕手？

唐布洛斯基將出任費城人新任棒球事務總裁。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《The Athletic》掌握消息指出，前紅襪總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）將出任費城人新任棒球事務總裁，最快下週就會正式公布。

由於唐布洛斯基先前才表態無意重操舊業，因此這項消息令不少外媒意外，費城人應是祭出相當夠水準的誠意才說服這位64歲的資深高層。

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唐布洛斯基曾在1997年、2018年任內分別率馬林魚、紅襪奪下世界大賽冠軍，以操作重磅交易聞名，不過官網記者佐萊茨基（Todd Zolecki）指出，在費城人明年仍會控制預算之下，不用太期待唐布洛斯基的到來，會有什麼大破大立的決定。

接下一支9年未嘗季後賽滋味的球隊，唐布洛斯基將面對不少難題，第一關就是能不能簽下瑞爾穆托（J.T. Realmuto），這位明星捕手據傳將索求一份總值超過2億美元的合約，在球團預算有限下，就考驗唐布洛斯基的談判功力。

當然費城也不是簽下瑞爾穆托就能一舉擁有衝擊冠軍的實力，一位熟悉球團內部的消息人士指出，唐布洛斯基上任後，就算無法立即率隊奪冠，至少可以檢視整個棒球事務部門的運作情形、調整內部結構、發現問題，徹底整頓這支融合傳統球探選才與數據分析的昔日強權。

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