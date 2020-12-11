足球》真男人！中國華為涉迫害維族權益 法國球星宣布「即刻解約」

葛里茲曼今天宣布與華為解除合作關係。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕曾在2018世界盃助法國奪冠的明星前鋒葛里茲曼（Antoine Griezmann），今天宣布中止與中國通訊巨擘華為的代言合作關係，理由是他懷疑華為開發的臉部辨識系統企圖壓制新疆維吾爾自治區的人權。

美媒《華盛頓郵報》8日披露，美國影像監控研究機構「IPVM」一份報告指出，華為在2018年與另一家公司合作，測試一種能夠在人群中掃描人臉，並計算年齡、性別、種族的人工智慧系統，而若偵測到維吾爾族人將會觸發「警報」、向中國公安通報。

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現效力西甲巴塞隆納的葛里茲曼，是華為的全球品牌大使，他今天在IG表示，「我強烈懷疑華為公司借助臉部辨識系統企圖打壓維吾爾族，立即解除與華為合作關係。」他呼籲華為，「不應該只是否認指控，而是採助更實際行動，譴責有關的大規模打壓，並利用影響力做出尊重人權的貢獻。」

華為發言人則表示，對於葛里茲曼的決定，華為深表遺憾。發言人指出：「我們希望能和他直接對談，向他解釋目前最高層級以及公司內部狀況，旨在各層面討論人權、平等以及歧視等問題。」

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