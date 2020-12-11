日職》日媒評比各隊洋將戰力 王柏融所屬火腿洋聯最低分

王柏融和陳偉殷。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕日媒《週刊Baseball Online》今天撰文評比上季日本職棒12球團洋將表現，陳偉殷曾效力的羅德拿到70分的高分，反觀台灣好手王柏融效力的日本火腿，則拿到洋聯最低的45分。

羅德上季拿下60勝57敗3和的佳績，以洋聯第二作收，洋將的好表現成為原因之一，日媒《週刊Baseball Online》給予70分的高分，排名洋聯第二。儘管牛棚要角傑克森（Jay Jackson）因涉嫌持有大麻遭到開除，但赫爾曼（Frank Herrmann）適時頂上空缺，古巴外野手馬丁（Leonys Martín）也在打線中展現兇猛火力，貢獻25轟、65打點。

請繼續往下閱讀...

日媒也指出，9月才加入的陳偉殷例行賽先發4場都能繳出優質好投，防禦率僅2.42，可惜因隊友援護率不佳，回歸首勝遲遲無法開張。陳偉殷新賽季沒有續留羅德，反而是轉戰阪神回歸熟悉的央聯戰場。

在洋聯拿下最高分的是完成4連霸的軟銀，分數高達75分，羅德的70分排第2，3到5名依序是歐力士的65分、樂天55分、西武50分，最後一名是火腿隊的45分。

文中指出，火腿洋投韋赫森（Drew VerHagen）拿下全隊最多的8勝，N.馬丁尼茲（Nick Martinez）沒有投出2018年單季10勝的水準，墨西哥洋砲維亞努威瓦（Christian Villanueva）的表現令人失望，對於火腿打線而言毫無幫助。

而王柏融因打擊不振，在一二軍浮浮沉沉，上一軍幾乎都以代打為主，只留下2轟、9打點，打擊率2成07的成績，明年將是合約的最後一年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法