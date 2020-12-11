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網球》喬丹私人高爾夫球場超豪奢！這一幕讓前球后大開眼界

2020/12/11 11:39

〔體育中心／綜合報導〕「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的私人高爾夫球場「Grove XXIII」 去年秋天在佛州開幕，近日丹麥前球后沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）造訪該地，對於以無人機空投食物一幕相當驚訝。

沃茲妮雅琪日前造訪喬丹的高爾夫球場，隨後在Instagram限時動態上傳一段影片，畫面裡無人機掛著一個紙袋，一名男子再上前收下，「丹麥甜心」可以說是讓無緣進入此高級俱樂部的大眾，一窺裡面是如何運用高級設備拿到零食。

喬丹的高爾夫球場只開放會員進入，據悉人數不到一百人，美國高球選手佛勒（Rickie Fowler）透露，被譽為最偉大籃球員的喬丹，改拿高爾夫球桿一樣毫不遜色、不給對手留情面，因此這座球場又被稱為「23號屠宰場」。

沃茲妮雅琪。（資料照，歐新社）

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