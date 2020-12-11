網球》喬丹私人高爾夫球場超豪奢！這一幕讓前球后大開眼界

Here’s video Caroline Wozniacki posted yesterday of the food and drink delivery by drone out at Michael Jordan’s newish golf course, Grove XXIII. （Also the scooters in the background） pic.twitter.com/QEAyUCI0yO — Brendan Porath （@BrendanPorath） December 7, 2020

〔體育中心／綜合報導〕「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的私人高爾夫球場「Grove XXIII」 去年秋天在佛州開幕，近日丹麥前球后沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）造訪該地，對於以無人機空投食物一幕相當驚訝。

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沃茲妮雅琪日前造訪喬丹的高爾夫球場，隨後在Instagram限時動態上傳一段影片，畫面裡無人機掛著一個紙袋，一名男子再上前收下，「丹麥甜心」可以說是讓無緣進入此高級俱樂部的大眾，一窺裡面是如何運用高級設備拿到零食。

喬丹的高爾夫球場只開放會員進入，據悉人數不到一百人，美國高球選手佛勒（Rickie Fowler）透露，被譽為最偉大籃球員的喬丹，改拿高爾夫球桿一樣毫不遜色、不給對手留情面，因此這座球場又被稱為「23號屠宰場」。

沃茲妮雅琪。（資料照，歐新社）

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