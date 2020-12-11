中職》出手延攬前桃猿2將 富邦領隊蔡承儒說明原因

富邦悍將領隊蔡承儒。（資料照，記者羅志朋攝）

〔體育中心／綜合報導〕悍將在經過季末團隊戰力調整後，決定延攬具有12年職棒經驗的野手葉竹軒，以及28歲的左投林逸翔加入，今日正式與二位球員達成簽約共識，為團隊內野及投手戰力進行補強。兩位選手將於明年正式穿上悍將球衣投入球隊春訓，一起為全新球季進行準備。

富邦悍將領隊蔡承儒表示，葉竹軒是一名經驗豐富且帶有速度的打者，今年拿下二軍打擊王的他不僅可增加板凳深度，更可以加強悍將內野的右打實力，同時還是一名內外兼修的工具人，讓教練團在人員調度上將可更為靈活，考慮他在悍將球團可以有更大的發揮空間，因此決定延攬入隊。

請繼續往下閱讀...

葉竹軒有12年職棒經驗。（資料照，記者林正堃攝）

球團在經過長期的觀察後，考慮林逸翔雖尚未在一軍投出成績，但仍然是一名具有球速與變化球品質的投手，拿手的曲球與變速球若能再加以調整運用，加上左投的優勢，將會是一名極具潛力的投手人選，經評估後決定邀請加盟。

林逸翔擁有左投優勢。（資料照，記者陳志曲攝）

富邦悍將期許葉竹軒及林逸翔二位球員可以在悍將的全新舞台上發揮實力，展現出自我的價值。同時球團將持續於自由球員市場、未保留名單以及洋將人選進行戰力補強規劃，富邦悍將球團預計於明年度元月7日在嘉義市棒球場展開全隊春訓，全力為明年球季進行準備。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法