MLB》明星強打游擊位置恐不保？洋基總管透露規劃

托瑞斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基明星強打托瑞斯（Gleyber Torres）本季表現不佳，總管凱許曼（Brian Cashman）今坦言「托天子」本季確實不在最佳狀態，下季也可能不是游擊的最佳人選。

在葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）離隊後被認為要扛起游擊大關的托瑞斯，本季打擊率2成43、攻擊指數0.724都是生涯新低，出賽42場僅敲3轟，表現完全不若以往。

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凱許曼今受《YES Network》訪問時表示，在春訓受到疫情影響之下，縮水賽季托瑞斯確實未能很快就進入狀況，「我不是在責怪他、但他在第二次春訓開始後確實不在最佳狀態，所以球季前半段大概前40、45場比賽都在試著讓狀態跟上，你可以看到最後20場比賽、包括季後賽，就是我們熟悉的他了。」

關於明年的定位，凱許曼則說，托瑞斯二壘與游擊皆能守，「但我覺得他守二壘會比較好。」不過托瑞斯真正的守位可能得視洋基能否簽回在自由市場炙手可熱的拉梅修（DJ LeMahieu），若後者順利回歸，二壘位置可能還是會交給這位今年的美聯打擊王。

至於與拉梅修的談約進度，凱許曼則說，沒有任何新進展，「我們展現了網羅意願，他也有意繼續待在這裡，但你知道，自由市場是很複雜的，我也很想快轉看到會有何種結果，不過現實世界不是這麼運作的。」

拉梅修。（資料照，今日美國）

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