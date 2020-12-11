MLB》60年代洋基工具人病逝 經典故事竟是「吹口琴惹惱教頭」

洋基在1964年於美聯稱王，林茲（左）和當時教頭貝拉開心慶祝。（取自紐約時報）

〔記者倪婉君／綜合報導〕在60年代隨洋基打過3次世界大賽的林茲（Phil Linz），今天經《紐約時報》報導過世消息，享壽81歲，但他在球員時代最受注目的新聞，並非在場上表現，而是一段他在巴士上吹口琴惹惱時任教頭貝拉（Yogi Berra）的故事，也為他得來意想不到的名氣。

林茲在1962年於大聯盟初亮相，他能守游擊、二壘和三壘，有時也守外野，也獲得「超級替補（Supersub）」外號，但在1964年夏天的一段插曲，卻意外讓他成為另類棒球名人。

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在1964年8月20日的午後，洋基全隊在4連敗給白襪後，正搭乘巴士前往芝加哥機場，準備搭機赴波士頓和紅襪交手。林茲當時坐在巴士後排，正拿著剛在客場之旅買來的口琴練習，吹起初學者在學的兒歌《瑪莉有隻小綿羊》。

由於洋基當時正面臨競爭美聯季後賽的關鍵時刻，又才歷經連敗，坐在前排的貝拉根本無心欣賞琴聲，就對著後方怒喊：「把口琴收起來！」只是林茲沒聽清楚總教練的話，就問當時坐在對面的曼托（Mickey Mantle）說：「米奇，他剛說什麼？」結果曼托逮到惡作劇的機會，故意回答：「他叫你吹大聲一點！」

就這樣，林茲繼續吹著口琴，而貝拉怒氣沖沖地朝他走去，此時故事出現兩種版本，其一是林茲把口琴朝著貝拉拋過去，另一說則是貝拉將口琴拍掉。林茲後來在2013年接受《今日美國》訪問時表示，隔天他就去跟貝拉道歉，表示自己的行為很失禮且以後不會再犯，但貝拉仍決定罰他250美元，林茲當時薪水1萬4千美元，認為這樣的處罰還好。

不過當時由於主跑洋基的隨隊記者也坐在巴士上，他後來將這段故事寫了出去，經過美聯社的傳播成為全國性的新聞，也讓林茲突然成名。兩週之後，口琴公司Hohner還跟林茲連繫，願意支付他1萬美元，做為品牌代言的費用，而林茲也欣然接受。

在口琴事件後，洋基該年9月打出22勝6敗佳績，後來更以領先白襪1場勝差，在美聯稱王，而林茲在該年的世界大賽對紅雀場場先發擔任游擊手，只是洋基最終仍以3勝4敗敗陣。貝拉在錯失冠軍隔天就被開除，林茲則在1965年季後被洋基交易出去，而兩人在1967年7月於大都會重逢，林茲當時被費城人交易過去，貝拉則在大都會當教練。

林茲在1968年季後退役，7年留下11轟、2成35打擊率，後來經營餐廳生意，2015年歷經中風，近來則住在馬里蘭州的療養院，並於這兩天過世。

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