NBA》蛤！PG平均年薪史上最高 爽領12.5億台幣強壓詹皇

P.喬治獲2.26億美元續約。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕財大氣粗的快艇，決定重金續約季後賽手軟的P.喬治（Paul George），這也使得他平均年薪將達到4410萬美元（約12.5億台幣），與先前結下樑子的拓荒者「小里飛刀」里拉德（Damian Lillard）並列聯盟史上之最，PG是否值得這身價引發各界熱議，快艇倒被粉絲們痛批：「冤大頭、凱子爹」。

據美媒《ESPN》報導，儘管P.喬治被視為上季頭號敗戰罪犯，但快艇為保住主力陣容爭冠，仍大方奉上4年、1.9億美元（約53.6億台幣）延長合約，代表雙方變成5年、2.26億美元（約63.8億台幣）的超級頂薪，現年30歲的PG等於將在快艇待到退休，平均年薪也將來到4410萬美元，但是否配得上這NBA史上空前高薪？恐怕極具爭議性，也難怪他趕緊宣示效忠：「我還欠快艇一座總冠軍！」

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更諷刺的是，率湖人睽違10年勇奪隊史第17冠的「大帝」詹姆斯（LeBron James），平均年薪為4280萬美元（約12.2億台幣），與火箭「大鬍子」哈登（James Harden）、沃爾（John Wall）還屈居在PG之後。

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