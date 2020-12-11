籃球》待業林書豪簽名鞋熱賣中 答謝球迷愛車首曝光

林書豪。（圖片取自IG）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕NBA新賽季熱身賽明天開打，美籍台裔控衛林書豪雖在苦等重返全世界最高籃球殿堂的圓夢機會，絲毫不影響他促銷個人簽名球鞋的積極態度，今天更在個人IG大秀出一系列穿著「JLIN ONE」搭配帥氣吉普車的型男帥照，引發球迷熱議。

「我總是跟我朋友說，我跟粉絲們有著很特別的感情。」林書豪雖然已經離開中國CBA，先前照樣與中國品牌特步推出第一款JLIN ONE簽名鞋，「在我們的前3個發售活動中，我們賣完所有的藍白汗水配色球鞋。 雙十一，我們把阿里配色球鞋18秒賣完了。其他國家上線後也迅速賣完這第一款鞋。我們已經補貨了4次！除了汗水配色和阿里配色，我們又發佈了兩個新配色，接下來12個月會持續推出更多種不同的配色。我就是想跟大家說，非常感謝你們一直以來的支持。」

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林書豪也解釋，這台吉普車是他4年前買的，卻從來沒有曝光，如今為了在日常生活展示簽名鞋，也嘗試穿上高以翔送他的帥氣西裝來搭配「JLIN ONE」，並首度在愛車前拍照，「真的愛大家，我也保證我們會一直設計更好看配色和故事的球鞋！我不會讓大家失望！」

林書豪。（圖片取自IG）

林書豪。（圖片取自IG）

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