PLG》台新夢想家台中築新巢？張承中、謝典林滅火

台新夢想家董事長張承中今天在新賽季開賽記者會上澄清，台新夢想家球隊有台新冠名後，只是把公益廣告領域交給台新，球隊本質不變，主場還是在彰化家鄉。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕國內職業籃球隊台新夢想家將離開彰化遷到台中？近來成為體壇熱門討論焦點，台新夢想家董事長張承中、身兼全國籃球協會的彰化縣議長謝典林，今天親口證實，絕無此事，彰化才是球隊實實在在的主場，繼續留在彰化是不會改變的事實。

福爾摩沙台新夢想家籃球隊今天下午在彰化縣議會舉行開賽記者會，縣長王惠美、議長謝典林、縣議員黃千宴、李寶銀、劉淑芳、陳銌銌等民代貴賓出席，見證台新夢想家與彰化縣政府進行合作簽署儀式，象徵新球季將從主場彰化出發，挑戰全新的P. LEAGUE+聯盟。

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張承中說，4年前（2017年）球隊從彰化開始，現在還是在留在彰化，夢想家不會離開彰化，外界可能因為球隊有台新冠名而對發展方向有所疑慮，台新就好比彰化在地企業泰山、夢黛瑪蓮，台新冠名雙方著眼於公益的合作，球隊只是把最大廣告公益的領域交給台新，夢想家本質不變，還是會在彰化深耕。

謝典林澄清球隊不會移到台中，未來會以彰化為核心發展成中彰投聯合主場，彰化明年也會成軍青年隊要與台中青年隊相互較勁，他說，這是1支會賺錢的球隊，今年台新掛名後，最近很多人傳說，夢想家要移到台中，「我相信這是不會的」，因為夢想家一路走來始終如一，彰化才是球隊的根。

謝典林表示，今年台中應邀4場主場比賽，球隊表現優異，其他8場主場都在彰化，目前台中、彰化兩地跑，在不久的將來跨足南投，打造中彰投聯合主場，目前台中已有青年隊，彰化也會成立青年隊互相較勁，籃球熱絡代表推廣籃球運動有成，是好現象。

台新夢想家與彰化縣政府進行合作簽署儀式，象徵新球季將從主場彰化出發，挑戰全新的P. LEAGUE+聯盟。（記者張聰秋攝）



台新夢想家力挺彰化家鄉，球隊商品都有彰化的元素。（記者張聰秋攝）

彰化議長謝典林澄清台新夢想家籃球隊不會移到台中，未來會以彰化為核心發展成中彰投聯合主場，彰化明年也會成軍青年隊要與台中青年隊相互較勁。（記者張聰秋攝）

台新夢想家董事長張承中、縣長王惠美、議長謝典林（由右而左），為台新夢想家12月19日在彰化迎接歷史性首戰加油打氣。（記者張聰秋攝）

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