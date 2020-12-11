日職》變形球季跨國投球大活躍 陳偉殷歸功「台灣幕後英雄」

陳偉殷。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕旅日左投陳偉殷今天舉辦媒體見面會，分享今年受疫情衝擊的球季，他說羅德疫情爆發時，正好是他到球隊報到的時間點，「一個多月，我就做了4、5次PCR檢測。」

陳偉殷今年總計被居家隔離3次，包括上半年從美國回台灣、台灣到日本，以及球季結束回台灣，他說前2次比較痛苦，要確保自己能活動身體，在有限空間丟球和維持肌力，「這兩次是我感覺生涯最漫長的時刻，度日如年。」

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陳偉殷解釋，今年3月中大聯盟春訓暫停，他跟老婆討論後，決定先回台灣，「疫情控制全世界最好，在國外聽到滿感動的，醫療也比較有保障，比在國外放心。」

6月份，陳偉殷表示接到水手總經理的電話，表達他們希望以年輕球員為主，要犧牲掉他，「我很感謝他們在這個時間點通知我，讓我知道下一步該怎麼做。」隨後才開始討論是否要去日本投球，9月底加盟羅德。

羅德受疫情影響，陳偉殷無法在二軍正式出賽，直接投入一軍賽場，狀況卻調適神速，例行賽4場都繳出優質先發，在今年休季獲得多隊高評價。

陳偉殷歸功他回台灣時的業餘球隊，包括新北市隊、合庫、國體等等，讓他能投模擬賽，「我滿感動的，原本怕影響人家作息，但他們說沒關係，我在日本可以馬上跟上節奏，很感謝那段時間在台灣的球員和教練團。」

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