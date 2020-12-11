PLG》太搶手！台新夢想家VS富邦勇士開幕戰 1樓門票5分完售

台新夢想家新賽季球隊陣容堅強，外籍球員杰倫楊（Jerran Young）、楊盛硯、李德威（由左而右）今出席開賽記者會為彰化首戰熱身。（記者張聰秋攝）



〔記者張聰秋／彰化報導〕成軍4年的彰化寶島夢想家籃球隊，接受台新金控集團公益贊助，球隊更名為「福爾摩沙台新夢想家」，並加入新聯盟「P.LEAGUE+」（簡稱P+聯盟） 台灣男子職業籃球聯盟，由福爾摩沙台新夢想家、台北富邦勇士、桃園領航猿和新竹攻城獅共4支球隊組成，台新夢想家首戰將於12月19日在縣立體育館開打，開幕戰之1樓票券5分鐘內完售，2樓票券熱賣中。

新賽季賽前記者會今天下午在縣議會新會館舉辦，縣長王惠美、議長謝典林與多位縣議員、台新夢想家董事長張承中，以及本土和外籍球員一起現身為開幕戰暖身。

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12月19日當晚縣府也在球賽比賽場地旁的縣立體育場，舉辦「彰化之光強勢回歸」演唱會，亞洲天王任賢齊擔任壓軸，王惠美邀請大家，白天看球賽，晚上留下來聽音樂會，白天感受刺激、晚上體驗動感音樂旋律。

台新夢想家於2017成軍並立基於彰化，征戰東南亞職業籃球聯賽，新一季台新夢想家將挑戰P. LEAGUE+聯盟，本季將有8場主場賽事於彰化縣立體育館舉行，台新夢想家董事長張承中表示，本季球團推出更多與在地連結之活動與商品，與彰化南瑤宮合作推出聯名平安符，而八卦山大佛是彰化地標，球團特別擲筊請大佛加持，推出「大佛鎮守TEE」以及「彰化在地TEE」，希望有八卦山大佛的保庇和球迷集氣加油，能在彰化主場搶下一場又一場的勝利。

本季夢想家與台新銀行進行冠名合作，新賽季將會披上台新夢想家戰袍參戰，球隊陣容除了與黃金世代成員楊敬敏、田壘再續前緣，更找來「寶島魔獸」李德威捍衛禁區，還有「UBA FMVP」林俊吉、譚傑龍、楊盛硯、陳振傑等多位年輕好手加盟。

本土中鋒好手李德威也為了要專注於賽場上，舉家搬至彰化生活，展現全力拚戰的決心；台英混血譚傑龍更是將戶籍遷至彰化，未來將會在彰化縣一同為籃球運動努力。

台新夢想家籃球隊在彰化縣政府和縣議會支持下，全新邁入成軍第4年，大家手勢比4，象徵4年事事如意，首戰旗開得勝，從彰化出發，挑戰全新的P.LEAGUE+聯盟。（記者張聰秋攝）

台新夢想家球團推出與彰化在地連結的商品，突顯球隊重心就在彰化家鄉，從彰化出發，挑戰新賽季。（記者張聰秋攝）

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