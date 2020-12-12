NBA熱身賽開打 今日賽事預告與轉播

今熱身賽快艇對上湖人。（資料照，法新社。）



早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

NBA熱身賽火熱開打，今有2場轉播賽事，由火箭對上公牛以及快艇對上湖人，雙方將拿出什麼樣的表現呢？籃球迷們記得要鎖定轉播囉！

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UBA女一級預賽第二階段來到了第二天，今日有3場網路轉播賽事。第一場是下午3點30分的台灣師大對上成功大學。接著下午5點文化大學隊上東南科大。最後晚間6點30分地主隊世新大學對上台北大學。場場皆是晉級或降級關鍵，熱愛大專籃球聯賽的球迷朋友，敬請密切關注轉播或進場為支持的球隊加油喔！

NBA 熱身賽

09:00火箭 VS. 公牛 ELEVEN SPORTS 1

11:00快艇 VS. 湖人 愛爾達體育2台、緯來體育台

SBL

15:00 璞園 VS.九太

17:00 臺銀 VS.裕隆

地點:新莊體育館

轉播:緯來體育/精采台、公視3台、YoutubeGETWINSPORT

UBA

15:30 臺灣師大 VS. 成功大學

17:00 文化大學 VS. 東南科大

18:30 世新大學 VS. 臺北大學

地點:世新大學

轉播:SSUTV

日本 J聯盟

13:00 大阪櫻花 VS 柏太陽王 愛爾達體育3台

15:00 鹿島鹿角 VS 清水脈動 愛爾達體育3台

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