射箭》粉色套裝超氣質 彭家楙「箭林之后」二連霸

中華企業射箭聯賽2年箭林之后彭家楙。（中華企業射箭聯盟提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕企業射箭聯賽二年頒獎典禮今天登場。七支隊伍的選手皆著正式服裝出席，相當吸睛。

其中拿下「箭林之后」的台南射箭隊彭家楙一席粉色系套裝，凸顯超凡氣質，也開心捧起冠軍獎盃。

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彭家楙近年成為國家隊班底，去年更風光拿下荷蘭射箭世錦賽女團金排、雅加達亞運女團銀牌；今年受到疫情影響，無法出國比賽，她轉換心境，把射箭聯賽模擬成國際賽，並一路過關斬將，二度登上「箭林之后」，也是個人獎項唯一完成連霸的選手。

彭家楙透露，「完成二連后是很大的肯定，也建立自信心；但沒有太多的時間休息，目前正在備戰年底的世錦賽國手選拔，希望能將好手感繼續延續，在國際賽也能登上第一。」

「箭林之王」落入台中銀行隊高浩文手中。目前同時也是卓溪國小專任教練的高浩文，坦言雖然練得時間比之前少，但更珍惜可以練習和上場的機會並強調：「我的要求就是作好自己，每一場都是全新的開始，經過企箭磨鍊，最大的成長是心態變得較成熟。」

中華企業射箭聯賽2年箭林之王高浩文。（中華企業射箭聯盟提供）

中華企業射箭聯賽2年箭林之王高浩文、箭林之后彭家楙。（中華企業射箭聯盟提供）

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