高球》富邦長春高球賽 呂文德延長賽奪冠

呂文德。（賽事單位提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2020富邦長春公開賽今進行最後一輪，呂文德及陳志忠廝殺進延長賽，呂文德率先抓鳥奪下冠軍，這是他繼2016、2017後，第3度在富邦長春公開賽奪冠，也抱回55萬冠軍獎金；超級長春組則由張欽國以總桿145桿封王，業餘組由16歲小將林智煜以總桿146桿，拿下第1。

呂文德第2回合以71桿作收，今第3回合表現穩健，前9洞先進帳2博蒂，後9洞又再抓2鳥，繳出全場最佳的68桿，以總桿139桿，衝上第1；原本1桿落後的陳志忠，則靠著第18洞的關鍵推桿，抓下小鳥後追平，成功逼出延長賽。

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延長賽在第18洞進行，呂文德穩紮穩打，先把球打上球道，第2桿就順利把球放到洞口，並穩穩推進，抓下小鳥；陳志忠在開球時，把球打到樹下，也因此遮蔽視線，最終延長賽打帕作收，屈居亞軍。

陳志忠今天在第18洞如願推進長推桿射下小鳥，追上呂文德比賽進入延長賽。（賽事單位提供）

生涯勝場累積達27勝、身經百戰的呂文德表示，已經打過許多延長賽，與陳志忠爭冠時沒有特別想法或是緊張，只想全力拼小鳥，如果沒抓下，就重來再比一次。

前一輪打完領先的盧建順，今在後9洞碰上亂流，連續吞下3柏忌，以73桿作收，最終以總桿140桿，退居第3。

富邦長春公開賽今年邀請6名業餘小將與長春老師同場競桿。首輪打出70桿的林智煜，今以76桿收尾，以總桿高於標準桿2桿的146桿，總排名並列第7，為業餘選手中最佳。 林智煜表示，這次比賽下來覺得短桿進步很多，開球的穩定度也有所提升。

林智煜的父親是職業好手林健斌，同時也是他的啟蒙教練，被問及自己與當年16歲的老爸誰的球技較佳？林智煜信心滿滿地表示自己應該比較好。他說，因為爸爸國一才開始打球，而我9歲就開始學球，而且現在的科技也比當年進步。

超級長春組方面，張欽國今揮出70桿，以總桿145桿奪冠，而80歲的「長春戰神」謝敏男，由於頸部舊傷退賽，他展現幽默態度，笑稱「老車」還是要進廠維修一下，也不忘為自己缺席向同場選手致歉。

呂文德金率先搶下小鳥奪下冠軍盃，這也是他繼2016、2017連續兩年稱霸富邦長春公開賽後第3度奪冠。（賽事單位提供）

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